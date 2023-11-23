اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 03:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

الرعاية الأساسية بصحة قنا تعقد تدريبات مكثفة لمتابعة الأعمال بالوحدات الصحية

الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:41 م
الرعاية الأساسية بصحة قنا تعقد تدريبات مكثفة لمتابعة الأعمال بالوحدات الصحية جانب من الحدث
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت إدارة الرعاية الأساسية بصحة قنا تدريباً مكثفة علي مدار ثلاثة أيام، لمتابعة أعمال الوحدات الصحية.
 
وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة، أن التدريب قد حضره مسؤولي الرعاية الأساسية بالإدارات، مشرفي التمريض بالإدارات، منسقي السن المدرسي بالإدارات، منسقي المشروطية بالإدارات الصحية ومسؤولي الرائدات الريفيات بالإدارات.
 
وأشار بدران، إلي أن التدريب المكثف قد ناقش تفعيل ملفات طب الأسرة بوحدات تطوير المرحلة الأولي والثانية من مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية، تنشيط  ومراجعة أعمال المبادرات الرئاسية، مراجعة أعمال الفحص الطبي الشامل لطلاب المدارس،  تثقيف مشرفات الرائدات حول برنامج المشروطية وغير القادرين لتوعية منتفعي برنامج تكافل وكرامة للخدمات الصحية.
 
 
 
 






صحة قنا

تدريبات لصحة قنا

وكيل صحة قنا

محافظة قنا

اخبار قنا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة