الرئيس السيسي يشاهد فقرة فنية خلال فعالية "تحيا مصر" لدعم فلسطين

كتب سمير حسنى

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقرة فنية، خلال الفعالية المصرية لدعم فلسطين، المقامة باستاد القاهرة الدولى.

بدأت الفقرة بأغنية " كنت هناك" للطفل محمد أسامة، تلاها أغنية للفنان الكبير على الحجار.

وجاءت كلمات أغنية "كنت هناك" كالتالي:

كنت هناك .. كنت انا .. كانت الدنيا لنا

كنت هناك في ربيع عمرنا ..الشوارع ملكنا والسلام يعمنا بالصفاء والهنا

من بعيد تنظر لنا .. نبدو وكأننا كاللؤلؤ في السماء تفرح الحياة بنا

حتي يوم غاب فيه امالنا وضاع فيه سلامنا ..دمرت احلامنا كل يوم

كان يعلو صوتنا شر يقصف بيتنا ..فانهض انتفض لنا ولو ليوم

كنت هناك في السماء هأنا..كنت اأنا لان يكون من بعدنا السلام انا