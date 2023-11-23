اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يشاهد فقرة فنية خلال فعالية "تحيا مصر" لدعم فلسطين

الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:08 م
الرئيس السيسي يشاهد فقرة فنية خلال فعالية "تحيا مصر" لدعم فلسطين الطفل محمد أسامة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقرة فنية، خلال الفعالية المصرية لدعم فلسطين، المقامة باستاد القاهرة الدولى.

 

بدأت الفقرة بأغنية " كنت هناك" للطفل محمد أسامة، تلاها أغنية للفنان الكبير على الحجار.

 

وجاءت كلمات أغنية "كنت هناك" كالتالي:

كنت هناك .. كنت انا .. كانت الدنيا لنا

 كنت هناك في ربيع عمرنا ..الشوارع ملكنا والسلام يعمنا بالصفاء والهنا

من بعيد تنظر لنا ..  نبدو وكأننا كاللؤلؤ في السماء تفرح الحياة بنا

حتي يوم غاب فيه امالنا وضاع فيه سلامنا  ..دمرت احلامنا كل يوم

كان يعلو صوتنا شر يقصف بيتنا ..فانهض انتفض لنا  ولو ليوم

كنت هناك في السماء هأنا..كنت اأنا لان يكون من بعدنا السلام انا







كلمة السيسي اليوم

كلمة الرئيس السيسي اليوم

كلمة الرئيس السيسي اليوم مباشر

تحيا مصر

الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

السيسي اليوم

مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مؤتمر السيسي اليوم

مؤتمر تحيا مصر

حملة السيسي

ستاد القاهره

استاد القاهرة

مؤتمر ستاد القاهرة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة