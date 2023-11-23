اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يشاهد فيلم "مش رقم" عن معاناة أهل غزة تحت قصف الاحتلال

الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:04 م
الرئيس السيسى يشاهد فيلم "مش رقم" عن معاناة أهل غزة تحت قصف الاحتلال الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت فعاليات مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "مش رقم" للحديث عن معاناة أهل غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى.

وعرض الفيلم التسجيلي مشاهد من استشهاد الأطفال والنساء جراء القصف الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر "تحيا مصر .. استجابة شعب" لدعم الشعب الفلسطيني: "على بركة الله.. على بركة الله.. قافلة مصر إن شاء الله تصل إلى أشقائنا في فلسطين لقطاع غزة تخفف عنهم ما أمكن.. شكرا جزيلا".

 







كلمة السيسي اليوم

كلمة الرئيس السيسي اليوم

كلمة الرئيس السيسي اليوم مباشر

تحيا مصر

الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

السيسي اليوم

مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مؤتمر السيسي اليوم

مؤتمر تحيا مصر

حملة السيسي

ستاد القاهره

استاد القاهرة

مؤتمر ستاد القاهرة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة