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الرئيس السيسى يشاهد فيلم "رسالة عرفان" بمؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين

الخميس، 23 نوفمبر 2023 05:31 م
الرئيس السيسى يشاهد فيلم "رسالة عرفان" بمؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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شهدت فعاليات مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "رسالة عرفان" للحديث عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحمل الفيلم العديد من رسائل المواطنين من مختلف الطوائف والفئات، للتأكيد عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى بناء وتنمية الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية، ومصارحة أبناء الشعب المصري فى مواجهة التحديات وبناء الانجازات، وحماية الدولة المصرية وغيرها الانجازات المختلفة والجهود الكبيرة فى مواجهة المشاكل داخل الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل منذ قليل إلى مقر ستاد القاهرة الدولي للمشاركة في المؤتمر الذي يشهد حضور جماهيري كبير.







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