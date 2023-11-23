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الرئيس السيسى: استقبلنا 158 طائرة مساعدات بمطار العريش الدولى لأهالى غزة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:33 م
الرئيس السيسى: استقبلنا 158 طائرة مساعدات بمطار العريش الدولى لأهالى غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر خصصت مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج بإجمالي 158 رحلة جوية، وقد تكللت الجهود المصرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء القطريين فى الوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد وآمل أن يبدأ تنفيذها دون تأخير أو تسويف، متابعا: "وإن شاء الله نبدأ الكلام ده من صباح غد الجمعة".

 

أضاف الرئيس السيسي في كلمته بمؤتمر "تحيا مصر.. استجابة شعب" لدعم الشعب الفلسطينى: "عاقدون العزم على المضى قدما في مواجهة هذه الأزمة، متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وقابضين على أمننا القومي المقدس، نبذل من أجل ذلك الجهد والدم، متحلين بقوة الحكمة وحكمة القوة، نبحث عن الإنسانية المفقودة بين أطلاق صراعات صفرية تشعلها أصوات متطرفة تناست أن اسم الله العدل يجمع البشر من كل لون ودين وجنس وأن السلام هو خيار الإنسانية ولو ظن أعدائها غير ذلك".

 

وتابع الرئيس السيسي كلمته: "ولندعو الله أن يكلل جهودنا من أجل السلام بالنجاح، وتضحياتنا من أجل الإنسانية بالتوفيق مصطفين من أجل الوطن وأمنه تجمعنا القضية وثوابتها وتحيا مصر وتحيا فلسطين".







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