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الرئيس السيسى: استقبلنا ملايين الأشقاء ولم نشتك أبدا.. والأمر فى فلسطين مختلف

الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:23 م
الرئيس السيسى: استقبلنا ملايين الأشقاء ولم نشتك أبدا.. والأمر فى فلسطين مختلف الرئيس السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى : "احنا المصريين كنا دايما لينا موقف متعاطف وإنساني، واستقبلنا خلال السنوات الماضية في أعقاب الصراعات التي حدثت في المنطقة ملايين من الأشقاء الذين تضرروا، ولم نتكلم أبدا ولم نشتكِ أبدا ولم نطلب من أحد أبدا أي دعم في هذا الأمر".

وأضاف خلال انطلاق مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين: "الأمر اللي أنا بتكلم فيه دا، احنا دايما بنقول إن عندنا 9 ملايين من الضيوف يعني محدش يقدر يزايد علينا ويقول لما احنا بنقول لن نقبل بتهجير قسري للفلسطينيين ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية أبدا محدش يقدر يقول إن مصر ملهاش مواقف إيجابية بل لها مواقف إنسانية نبيلة ورائعة".

وتابع الرئيس السيسى: "الأمر مختلف، الأشقاء والضيوف اللي بتكلم عنهم بلادهم موجودة ولكن غير مستقرة وأرضهم موجودة وباقية لهم"، مواصلا: "لكن الأمر في القطاع والضفة الغربية مختلف، إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى".







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