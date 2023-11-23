اليوم السابع
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الديوان الملكى السعودى للشئون الإنسانية: وصول سفينتين مساعدات لغزة قريبا

الخميس، 23 نوفمبر 2023 12:41 م
الديوان الملكى السعودى للشئون الإنسانية: وصول سفينتين مساعدات لغزة قريبا الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المستشار الديوان الملكي السعودي للشؤون الانسانية
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

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قال الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المستشار الديوان الملكي السعودى للشئون الإنسانية، نحن نعيش ونمر بأزمة كارثية و كبيرة جدا في قطاع غزة متابعا :" شاهدنا الجهود الكبيرة التي يقوم بها الهلال الأحمر المصرى، وهو ما دفعنا لتجديد الشراكة معه، فاليوم نتواجد في وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن لتوقيع اتفاقية تعاون تهدف لتوسيع الشراكة بين المركز والهلال الأحمر المصرى.
 
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهلال الأحمر المصرى ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري .
 
وأضاف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز أن الهدف مشترك بيننا وصول أكبر حجم من المساعدات للمحتاجين والمتضررين في غزة، خاصة الأطفال والنساء وكبار الشباب لافتا إلى أنه منذ اليوم الأول للأزمة في غزة وجدنا تفاعل كبير من جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية في جمهورية مصر العربية، وقام مركز الملك سلمان بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى وكذلك الهلال الأحمر الفلسطيني لنقل المساعدات، حيث وصلت 15 طائرة حتى الآن، علاوة على إقامة جسر بحرى وصلت إليه السفينة الأولى، كما ستصل إليه سفينتين بحمولة 320 شاحنة، و 20 سيارة إسعاف وغيرها من المساعدات الاولية وسوف يتبعها قوافل اخرى.
 






وزيرة التضامن

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قوافل مصر لغزة

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