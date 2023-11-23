الدفاع الروسية : مقتل وإصابة 635 أوكرانيا وإسقاط 24 مُسيرة خلال يوم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، تكبيد الجيش الأوكرانى أكثر من 635 قتيلا وجريحا وإسقاط 24 مُسيرة على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم /الخميس/ - أن القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين حيث بلغت الخسائر 280 بين قتيل وجريح على محور دونيتسك فيما تم القضاء على 140 عسكريا أوكرانيا جنوب دونيتسك.



وأضافت الدفاع الروسية : أنه تم صد هجوم أوكرانى وبلغت الخسائر 95 عسكريا وتدمير عتاد عسكرى ومدافع غربية الصنع على محور كراسنى ليمانسك بالإضافة إلى مقتل 50 عسكريا فى مقاطعة خاركوف.



وأشارت إلى إسقاط 24 مسيرة فى لوجانسك ودونيتسك ومقتل 20 أوكرانيا فى زابوروجيه واعتراض 8 صواريخ هيمارس أمريكية بالإضافة إلى إسقاط مروحية أوكرانية (Mi-8) ومقتل 50 عسكريا بمقاطعة خيرسون.