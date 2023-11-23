اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الروسية: إجلاء 635 روسيا وذويهم من قطاع غزة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:29 م
الخارجية الروسية: إجلاء 635 روسيا وذويهم من قطاع غزة غزة
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إجلاء 653 روسيًا وذويهم من الفلسطينيين، من نحو 900 شخصا طلبوا الإجلاء من قطاع غزة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) أنه تم إجلاء 653 مواطنًا من حوالي 900 طلبوا إجلاءهم من قطاع غزة، وتم تسجيل وصول 553 شخصا إلى روسيا من القاهرة على متن طائرات وزارة الطوارئ الروسية.

وأشاد البيان بالمساعدة التي قدمت من جانب السلطات المصرية والإسرائيلية والفلسطينية والقطرية في تنفيذ إجراءات الإجلاء، مضيفا أن البعثات الدبلوماسية الروسية في القاهرة وتل أبيب ورام الله والإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطوارئ والإدارات الأخرى تواصل جهودها المنسقة؛ بهدف الإجلاء السريع والآمن للمواطنين الروس من القطاع.

 







الخارجية الروسية

قطاع غزة

وزارة الطوارئ الروسية

رام الله




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