البورصة: تنفيذ صفقتين على شركة النيل للطيران بقيمة 138 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقتين على شركة النيل للطيران خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 18.1 مليون سهم بقيمة 138.7 مليون جنيه، وصفقة على شركة النيل للتوريدات المعمارية بحجم تداول 473 ألف سهم بقيمة 4.73 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 18.8 مليون سهم بقيمة 152.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 56 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.97%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 27.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 495.3 مليون جنيه، 59.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 258.8 مليون جنيه، 69.8 مليون جنيه، 227.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5814 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة.