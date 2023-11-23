اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مخيم "بلاطة" شمال الضفة الغربية

الخميس، 23 نوفمبر 2023 11:15 ص
الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مخيم "بلاطة" شمال الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة نابلس ومخيم بلاطة، منذ منتصف الليلة الماضية، والذي أسفر عن استشهاد فتى، وإصابة مواطنين آخرين بالرصاص.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس، وتمركزت في المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم "بلاطة" بعد منتصف الليل، واندلعت إثر ذلك مواجهات عنيفة.

واستشهد الفتى عز الدين مصطفى حافي (18 عاما)، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال المواجهات في المخيم والمدينة، كما أصيب شابان آخران أحدهما في الظهر والآخر في القدم.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل سكان المخيم، وفي منطقة الضاحية القريبة، وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت 9 أشخاص.. وقامت قوات الاحتلال بتجريف الشوارع وصرح الشهيد داخل مخيم بلاطة وتدميرها. 

 







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الضفة الغربية

الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين

غزة




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