الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مخيم "بلاطة" شمال الضفة الغربية

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس، وتمركزت في المنطقة الشرقية، وداهمت مخيم "بلاطة" بعد منتصف الليل، واندلعت إثر ذلك مواجهات عنيفة.

واستشهد الفتى عز الدين مصطفى حافي (18 عاما)، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرأس خلال المواجهات في المخيم والمدينة، كما أصيب شابان آخران أحدهما في الظهر والآخر في القدم.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل سكان المخيم، وفي منطقة الضاحية القريبة، وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت 9 أشخاص.. وقامت قوات الاحتلال بتجريف الشوارع وصرح الشهيد داخل مخيم بلاطة وتدميرها.