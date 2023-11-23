اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأمم المتحدة: ما يقرب من 800 ألف امرأة نزحن من قطاع غزة منذ بدء العدوان

الخميس، 23 نوفمبر 2023 09:07 ص
الأمم المتحدة: ما يقرب من 800 ألف امرأة نزحن من قطاع غزة منذ بدء العدوان غزة
أ ش أ

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أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوّث، أن ما يقرب من 800 ألف امرأة نزحن من قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس، عن بحوث قولها - في كلمة لها خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة - "إن 67% من القتلى المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانوا من الرجال، قبل 7 أكتوبر" مضيفة أن هناك أُمّين تقتلان في قطاع غزة كل ساعة، و7 نساء كل ساعتين".

وأضافت أن "الوضع انعكس بعد 7 أكتوبر، وأن 67% من 14 ألف مدني قتلوا في غزة كانوا من النساء والأطفال" مشيرا إلى أن النساء في غزة يصلين من أجل السلام، لكن إن لم يكن هناك سلام فإنهن يصلين من أجل الموت السريع أثناء نومهن وأطفالهن بين أذرعهن". 

 







الأمم المتحدة

مجلس الأمن

غزة

فلسطين

اسرائيل




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