الأمم المتحدة: ما يقرب من 800 ألف امرأة نزحن من قطاع غزة منذ بدء العدوان

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس، عن بحوث قولها - في كلمة لها خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة - "إن 67% من القتلى المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانوا من الرجال، قبل 7 أكتوبر" مضيفة أن هناك أُمّين تقتلان في قطاع غزة كل ساعة، و7 نساء كل ساعتين".

وأضافت أن "الوضع انعكس بعد 7 أكتوبر، وأن 67% من 14 ألف مدني قتلوا في غزة كانوا من النساء والأطفال" مشيرا إلى أن النساء في غزة يصلين من أجل السلام، لكن إن لم يكن هناك سلام فإنهن يصلين من أجل الموت السريع أثناء نومهن وأطفالهن بين أذرعهن".