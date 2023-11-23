اليوم السابع
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الأمم المتحدة: الإنسان مسئول عن ظاهرة الاحتباس الحرارى

الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:07 م
الأمم المتحدة: الإنسان مسئول عن ظاهرة الاحتباس الحرارى الانشط البشرية جزء اصيل من الاحتباس الحرارى
كتبت منال العيسوى

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أكدت الصفحة الرسمية لموقع الأمم المتحدة للعمل المناخى، أن الأنشطة البشرية للانسان تسببت في حدوث الغازات الدفيئة التي تعمل على ارتفاع درجة حرارة العالم بشكل أسرع من أى وقت في آخر، وأن البشر مسؤولون فعليًا عن كل الاحترار العالمي على مدار الـ 200 عام الماضية.
 
وأوضحت التقرير المنشور على صفحة الأمم المتحدة للعمل المناخى ، أنه أصبح متوسط درجة حرارة سطح الأرض الآن حوالي 1.1 درجة مئوية، وهو أكثر دفئًا مما كان عليه في أواخر القرن التاسع عشر قبل الثورة الصناعية،  وأكثر دفئًا من أى وقت في آخر 100000 عام، وانه  كان العقد الماضي (2011-2020) هو الأكثر دفئًا على الإطلاق ، وكان كل عقد من العقود الأربعة الماضية أكثر دفئًا من أي عقد سابق منذ عام 1850.
 
واكد تقرير الأمم المتحدة انه يعتقد الكثير من الناس أن تغير المناخ يعني أساسًا ارتفاع درجات الحرارة،  لكن ارتفاع درجة الحرارة ليس سوى بداية القصة،  نظرًا لأن الأرض عبارة عن نظام كل شيء فيها متصل، زإن التغييرات في منطقة واحدة يمكن أن تؤثر على التغييرات في جميع المناطق الأخرى.
 
وأشار تقرير الأمم المتحدة انه تشمل عواقب تغير المناخ الآن الجفاف الشديد، وندرة المياه، والحرائق الشديدة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والفيضانات، وذوبان الجليد القطبي، والعواصف الكارثية، وتدهور التنوع البيولوجي.
 






التغير المناخى

الانسان والبيئة

نشاط الانسان

ظاهرة الاحتباس الحرارى

الجفاف

ندرة المياه



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