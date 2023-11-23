اليوم السابع
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افتتاح مجمع محاكم ببا الجديد بمحافظة بنى سويف.. صور

الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:45 م
افتتاح مجمع محاكم ببا الجديد بمحافظة بنى سويف.. صور المستشار عمر مروان وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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افتتحت وزارة العدل صباح اليوم الخميس 23 نوفمبر، مجمع محاكم ببا الجديد، بحضور الدكتور هاني غنيم محافظ بني سويف، والمستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.  
 
جاء ذلك فى إطار خطة وزارة العدل بإنشاء ورفع كفاءة المحاكم.
 
وفي مستهل الافتتاح اصطحب المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم الحضور في جولة بأروقة المجمع الذي يشتمل على المكاتب الأمامية للمحكمة والمجهزة لخدمة المواطنين إلكترونياً ومحكمة جزئية ومأمورية كلية وقاعات جلسات جنائي ومدني وعدد من مكاتب النيابة العامة واستراحة لأعضاء هيئة قضايا الدولة واستراحة للسادة المحامين، ويضم المجمع أيضاً مأمورية الشهر العقاري المُميكنة وفرع توثيق مُطور.
 
الشهر العقارى
الشهر العقارى

المكتب الامامى
المكتب الامامى

المكتب الرقمي
المكتب الرقمي

جراج المحكمة
جراج المحكمة

قاعة محاكم ببا
قاعة محاكم ببا

قاعدة تجديد الحبس عن بعد
قاعدة تجديد الحبس عن بعد

مأمورة الشهر العقارى
مأمورة الشهر العقارى

مجمع محاكم ببا
مجمع محاكم ببا

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

مكتب التوثيق
مكتب التوثيق

مكتب الشهر العقارى
مكتب الشهر العقارى

 







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