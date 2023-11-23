افتتاح مبنى الهيئة العامة للشئون البحرية والمركز الإقليمى لتبادل المعلومات باليمن

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افتتح وزير النقل اليمنى، الدكتورعبدالسلام حميد، مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية والمركز الإقليمى لتبادل المعلومات، عقب إعادة تأهيله وتحديثه، جراء حرب جماعة الحوثى على عدن عام 2015، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP).

وأوضح حميد -حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الرسمية- أن افتتاح مبنى الهيئة والمركز الإقليمى لتبادل المعلومات، يعد انجازا ومكسبا هاما للحكومة اليمنية، كونه يضم 21 دولة مطلة على غرب المحيط الهندى والبحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدا أن الوزارة تقود جهودا كبيرة فى تحديث وتطوير كل الوحدات والمؤسسات التابعة لقطاع النقل سواء من حيث إعادة الإعمار والعمل قدما نحو طريق البناء والنهوض والتعافى الاقتصادي، مثمنا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وإسهاماته الكبيرة فى دعم مختلف قطاعات النقل.



وبدورها، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى زينة علي، أن هذا الافتتاح يندرج فى إطار دعم تأهيل قدرات الملاحة والموانئ اليمنية، مشيرة إلى أن البرنامج نفذ عددا من المشاريع منها تحديث أنظمة مراقبة السفن فى برج مراقبة الملاحة، وترميم مستودعات البضائع فى ميناء المعلا، إضافة إلى دعم الهيئة العامة للشؤون البحرية.



وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حرِص على تنفيذ مشاريع أخرى فى اليمن، مثل ترميم مبنى خفر السواحل وإمداده بالاحتياجات الملحة، والمسح الفنى لميناء عدن وتقييم وضع السفن الغارقة، فضلا عن دعم وضع المخطط لميناء عدن للاستخدام الأمثل وإعادة تأهيل ميناء الاصطياد بعدن، والإنزال السمكى فى ثمانية مناطق أخرى.



وأشارت زينة علي، إلى أن البرنامج مستمر فى دعم المشروعات التى تساعد اليمن على إعادة الاستقرار الاقتصادى والانتقال إلى مرحلة التنمية المستدامة.