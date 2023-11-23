اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 03:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال فى قصف لطائرات الاحتلال استهدف رفح جنوب غزة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:56 م
استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال فى قصف لطائرات الاحتلال استهدف رفح جنوب غزة الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

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استُشهد ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، اليوم الخميس، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة الشعوت برفح، ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

وأشارت إلى أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، كما قصف عددا من المنازل في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، استُشهد في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من (14,530 فلسطينيا)، وأصيب نحو (35,000) آخرين.

 







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