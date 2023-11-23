استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال فى قصف لطائرات الاحتلال استهدف رفح جنوب غزة

وقالت مصادر طبية إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة الشعوت برفح، ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

وأشارت إلى أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، كما قصف عددا من المنازل في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، استُشهد في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من (14,530 فلسطينيا)، وأصيب نحو (35,000) آخرين.