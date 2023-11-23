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إعلام إسرائيلي: بايدن طلب وقف إطلاق النار فى الجبهة الشمالية تزامنا مع هدنة غزة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 09:29 م
إعلام إسرائيلي: بايدن طلب وقف إطلاق النار فى الجبهة الشمالية تزامنا مع هدنة غزة بايدن ونتنياهو
كتب أحمد عبد الرحمن

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية تزامنا مع الهدنة بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.   

تدخل الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة غدا الجمعة، حيز التنفيز اعتبارا من الساعة السابعة صباح الجمعة، بحسب ما أعلنه مصدر مصرى مسئول.
 
وأوضح المصدر المسئول أن مصر تسلمت قائمتى المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية ، طالبت مصر جميع الأطراف الالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له.
 

 







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