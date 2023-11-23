اليوم السابع
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إطلاق مبادرة "اكسب صحتك" بجامعة حلوان لتشجيع الطلبة على نمط حياة صحى

الخميس، 23 نوفمبر 2023 11:14 ص
إطلاق مبادرة "اكسب صحتك" بجامعة حلوان لتشجيع الطلبة على نمط حياة صحى مبادرة "اكسب صحتك"
محمد صبحى

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أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، تهدف مبادرة "اكسب صحتك" لتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على وزن صحي.
 
حيث أعلنت الجامعة المبادرة تحت شعار (شارك) وتابع وزنك، أحمي نفسك من الأمراض نتيجة زيادة الوزن أو النحافة، أطمن على صحتك، أعرف كتلة جسمك، أعرف نسبة المياه والدهون التى  يحتاجها الجسم.
 
وتتضمن المبادرة سلسلة من المحاضرات وورش العمل حول التغذية السليمة والنشاط البدني، بالإضافة إلى فحوصات طبية واستشارات مجانية مع أخصائيين. 
 
هذا وتعلن الجامعة عن مكافأة للطلاب المشاركين من خلال جوائز نقدية وهدايا تحفيزية. 
 
انطلقت المبادرة تحت أشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية وتنفيذ الاستاذ أسامة خير أدارة النشاط الرياضي بالادارة العامة لرعاية الشباب. 
 
 للانضمام للمبادرة من خلال الرابط أو من خلال مسح الباركود، وابدأ اليوم رحلتك نحو صحة أفضل!
 
https://forms.gle/rYmCSswK5fC9mgVz8
 
مبادرة اكسب صحتك
مبادرة اكسب صحتك
 
 






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