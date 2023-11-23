إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بسوهاج بسبب الخلاف على مسقى مائى

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بناحية قرية الحريدية البحرىة دائرة مركز شرطة طهطا بسبب الخلاف على مسقى مائى نجم عن المشاجرة إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نلقهم للمستشفى العام بطهطا والجامعى بسوهاج.

كان اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة طهطا بين طرفين وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها وتعين الخدمات الأمنية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بوجود مشاجرة ومصابين بناحية لقرية الحريدية البحري دائرة مركز طهطا حيث تبين أن " طرف أول " أحمد ن ع م 31 سنة مصاباً " بكسر بالترقوه اليسري وجرح رضي بفروة الرأس "، وماهر ص ع م 32 سنة عامل مصاباً " يكسر بالذراع الأيسر وجرح رضي بفروة الرأس " وتم نقلهما لمستشفي طهطا العام ، وخالد ص ع م 38 سنة عامل مصاباً " بكسر بالأنف وجرح رضي بفروة الرأس " ، وحماده ا م م 45 سنة عامل مصاباً " بكسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم ومقيمين بذات الناحيه وتم نقل الثالث والرابع لمستشفي سوهاج الجامعي.

زبين" طرف ثان "أحمد ع ع ا 37 سنة عامل مصاباً " بكسر بالذراع الأيمن وجرح رضي بفروة الرأس "، وحسين م ع ا - 36 سنة عامل مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، والسيد م ع ا 35 سنة عامل مصاباً " بكسر بالذراع الأيمن وجرح رضي بفروة الرأس " وتم نقلهم لمستشفي طهطا العام ، وأحمد م ع ا 36 سنة عامل مصاباً " بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول والأول من الطرف الثاني " عصا شوم " وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات علي مسقي مائي بأرضهم الزراعية

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.