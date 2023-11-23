إصابة 5 أشخاص فى حادث تصام تروسيكل وسيارة نقل ركاب بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أسنقبل مستشفى أخميم المركزى 5 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر وقوع مصادمة بناحية قرية الأحايوة شرق دائرة مركز شرطة أخميم بين تروسيكل وسيارة لنقل الركاب، تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يغيد بوقوع مصادمة بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج ووجود مثابين، تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بوجود حادث تصادم ومصابين بناحية الأحايوه شرق دائرة مركز أخميم.

حيث تبين أن طرفـي الحادث كل من دراجة نارية تروسيكل " قيادة المدعو يحي ا ا ع 15 سنة طالب ومقيم دائرة المركز، وسيارة سوزوكي فان " قيادة المدعو عمر م ت ص 23 سنة سائق ومقيم دائرة مركز دار السلام وقع الحادث نتيجة إختلال مقود الدراجة بيد قائدها واصطدام السيارة بها من الخلف.

نجم عن الحادث إصابة قائد التروسيكل " بكدمه وإشتباه كسر بالذراع الأيسر " وإصابة شقيقه مجدي ا ا ع - سن 14 طالب - ومقيم دائرة المركز " كدمات متفرقة بالجسم " مستقل التروسيكل وإصابة قائد السيارة " بكدمات متفرقة بالساقين " وإصابة حماده ا ع ص25 سنة عامل " بجرح بالساق اليسري " وإصابة عبد الحميد ا ش - سن 61 بالمعاش – " كدمات بالصدر " يقيمان دائرة مركز دار السلام مستقلي السيارة .

وبسؤال قائدي المركبتين والمصابين بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.