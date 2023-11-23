إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حادث طعن بالعاصمة الإيرلندية دبلن

أصيب 5 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال، فى هجوم بسكين فى العاصمة الإيرلندية دبلن، اليوم الخميس، بحسب "روسيا اليوم".
وقالت الشرطة الأيرلندية، إن رجلا وامرأة و3 أطفال نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهم في الهجوم، مشيرة إلى أن طفلة من بين المصابين في حالة خطرة.
#Breaking: Irish police said five people, including three young children, had been taken to hospital following a serious public order incident in Dublin, Ireland, centre on Thursday that local media reported as a stabbing. pic.twitter.com/mYah6IYurU— STN (@ScytaleNews) November 23, 2023
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