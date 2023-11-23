اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 07:25 م
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إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حادث طعن بالعاصمة الإيرلندية دبلن

الخميس، 23 نوفمبر 2023 07:21 م
إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حادث طعن بالعاصمة الإيرلندية دبلن الشرطة الأيرلندية
كتب محمد جمال

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أصيب 5 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال، فى هجوم بسكين فى العاصمة الإيرلندية دبلن، اليوم الخميس، بحسب "روسيا اليوم".
 
وقالت الشرطة الأيرلندية، إن رجلا وامرأة و3 أطفال نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهم في الهجوم، مشيرة إلى أن طفلة من بين المصابين في حالة خطرة.
 

 







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