إصابة مصور "رويترز" فادى شناعة فى غارات الاحتلال الاسرائيلى على خانيونس

كتب أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، الخميس، إصابة الزميل فادي شناعة مصور وكالة رويترز للأنباء في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خانيونس.

واستشهد المصور الصحفي الفلسطيني محمد عياش برفقة عدد من أفراد عائلته جراء قصف الاحتلال لمنزله بالنصيرات وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بداية العدوان إلى 65 شهيدًا وشهيدة.

وارتقى عشرات الشهداء الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف حي الشيخ رضوان شمالي غزة، وقصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مبنى الجمعية الخيرية خلف مستشفى الكويت في رفح.

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى 14 ألفا و532، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن الشهداء بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، و4 آلاف امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء، من الأطفال والنساء، بينما بلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من ألفا و384 مجزرة.

وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية الفلسطينية 205 من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما واستشهد 25 من طواقم الدفاع المدني، واستشهد 64 صحفياً في محاولة لطمس الحقيقة واغتيال الرواية الفلسطينية.

وارتفع عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين إلى أكثر من 35 ألف مصاب أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، وبلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة 102 من المقرات الحكومية، 266 مدرسة منها 67 مدرسة خرجت عن الخدمة.

فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً 85 مسجداً، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً جزئياً 174 مسجداً، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

وفي ظل تركيز جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 26 مستشفى ًو55 مركزاً صحياً، كما واستهدف الاحتلال 56 سيارة إسعاف، فيما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.