"إسكان الشرقية" الأولى فى التصدى للمخالفين بالإسكان الاجتماعى

وأثنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، علي أداء مديرية الإسكان والمرافق بالشرقية بقيادة المهندس محمد محفوظ النجار وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق بالشرقية ورجال الضبطية القضائية لجهودهم المتميزة.

كانت مديرية الإسكان والمرافق بالشرقية بقيادة محمد محفوظ النجار وكيل الوزارة، قد حصدت علي المركز الأول على مستوى الجمهورية بجهود لجنة الضبطية القضائية في سرعة التصدي والتصرف لكافة المخالفات الخاصة بالاسكان الاجتماعى.

كما تقدمت المهندسة مي عبدالحميد بخالص الشكر، لجميع العاملين بمديرية الإسكان لجهودهم المبذولة في تنفيذ جميع القرارات الوزارية وإحداث نهضة حضارية بقطاع الشرقية وسرعة تنفيذ جميع المشروعات القومية .

يذكر أن محافظة الشرقية، حظيت بنصيب كبير من مشروع القومي للإسكان الاجتماعي، بحوالي 3 آلاف و161 وحدة سكنية بتكلفة 584 مليون جنيه، تم تنفيذها منذ 2015 في مراكز و مدن المحافظة، علي ثلاث مراحل الأولى 988 وحدة بتكلفة 125 مليون جنيه، والثانية 726 وحدة بتكلفة 87 مليون جنيه والثالثة 1446 وحدة تكلفتهم 336 مليون جنيه.