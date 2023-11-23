اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إسرائيل تستهدف فى ضربات جوية قيادات لحزب الله جنوب لبنان

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:39 ص
إسرائيل تستهدف فى ضربات جوية قيادات لحزب الله جنوب لبنان العدوان الإسرائيلى على غزة - أرشيفية
وكالات

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نعى حزب الله رسميا 5 من مقاتليه، في غارة شنتها إسرائيل جنوب لبنان، في ضربة قوية تفتح الباب أمام تصعيد كبير.

وأعلن الحزب في إعلانات متتالية مقتل 5 من أعضائه وبينهم، عباس محمد رعد "سراج" (نجل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان محمد رعد) من بلدة جباع في جنوب لبنان، خليل جواد شحيمي "سراج" من بلدة مركبا في جنوب لبنان، أحمد حسن مصطفى "ملاك حولا" من بلدة حولا في جنوب لبنان.

وتشهد الحرب الجارية بين دولة الاحتلال الإسرائيلية وفصائل فلسطينية فى قطاع غزة هدنة تمتد إلى 4 أربع أيام لتبادل الأسرى.







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