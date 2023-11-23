اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 نوفمبر 2023 11:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة حالتى تعدى بالبناء المخالف بسيدى بشر فى المنتزة أول بالإسكندرية

الخميس، 23 نوفمبر 2023 10:45 ص
إزالة حالتى تعدى بالبناء المخالف بسيدى بشر فى المنتزة أول بالإسكندرية ازالة بناء مخالف
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن حى المنتزة أول بالإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
 
وكلف اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أي أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم ، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.
 
وفي هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحي المنتزة أول، بوقف تنفيذ أعمال بناء مخالف ،لإزالة سور بالدور السابع عشر يشكل خطورة على المارة  والمركبات، بالعقار الكائن 27 شارع ابورديس سيدي بشر بحري، كما تم فك شدة خشبية بالدور الثالث علوى خلف مدرسة الشيخ الغزالى ،وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
 
 
 
 
إزالة أعمال بناء مخالف في منتزة اول بالإسكندرية
إزالة أعمال بناء مخالف في منتزة اول بالإسكندرية

إيقاف بناء مخالف في منتزة اول بالإسكندرية
إيقاف بناء مخالف في منتزة اول بالإسكندرية

بناء مخالف في سيدي بشر الاسكندرية
بناء مخالف في سيدي بشر الاسكندرية

 







أخبار الإسكندرية

حملات الأحياء

البناء المخالف

بناء بدون ترخيص

حي المنتزة اول

اخبار اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة