إزالة حالتى تعدى بالبناء المخالف بسيدى بشر فى المنتزة أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزة أول بالإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

وكلف اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أي أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم ، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحي المنتزة أول، بوقف تنفيذ أعمال بناء مخالف ،لإزالة سور بالدور السابع عشر يشكل خطورة على المارة والمركبات، بالعقار الكائن 27 شارع ابورديس سيدي بشر بحري، كما تم فك شدة خشبية بالدور الثالث علوى خلف مدرسة الشيخ الغزالى ،وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .