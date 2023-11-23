اليوم السابع
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إخلاء بلدة فى أيسلندا بسبب مخاوف من ثورة أحد البراكين.. فيديو وصور

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:46 م
إخلاء بلدة فى أيسلندا بسبب مخاوف من ثورة أحد البراكين.. فيديو وصور انفجار بركاني
كتبت : شيماء عبد المنعم

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تواصل أيسلندا الاستعداد لثوران بركاني وشيك، حيث تشير الهزات الأرضية هذا الأسبوع إلى أنه من المقرر أن ينفجر قريبًا مع تحذيرات قريبة للغاية، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل تم إجلاء ما يقرب من 4000 شخص هذا الشهر من بلدة جريندافيك الساحلية، حيث اهتزت الأرض وتصدعت الطرق وتعرضت المباني لأضرار هيكلية بسبب آلاف الزلازل، ومع مخاوف العلماء من احتمال ارتفاع الصخور المنصهرة إلى سطح الأرض.

وفي يوم الثلاثاء، أعلنت منظمة الأرصاد الجوية الأيسلندية - التى تعتقد أن الزلزال يمكن أن يحدث بعد تحذير لمدة 30 دقيقة فقط - أنه تم توسيع "منطقة الخطر" للبركان.

New drone footage shows inside the massive crater in Iceland, as fewer tremors this week mean it's likely to erupt soon

من جهته، قال ثورفالدور ثوردارسون، أستاذ علم البراكين بجامعة ايسلندا:"لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل ثوران البركان، ساعات أو بضعة أيام، لقد زادت فرصة حدوث ثوران بشكل كبير

Damage caused from earthquakes and magma beneath the town of Grindavik on November 22

وأمرت وكالة الحماية المدنية الأيسلندية، خلال الليل، بإخلاء كامل لبلدة "جريندافيك" لصيد الأسماك، رغم أنها أكدت أن هذا ليس إخلاء طارئا.

David Jones in the Icelandic coastal town of Grindervic, Iceland, where a volcano is threatening to erupt

وقالت السلطات، إن منطقة ريكيانيس شهدت في السنوات الأخيرة عدة ثورات بركانية في مناطق غير مأهولة بالسكان، لكن يعتقد أن التفشي الحالي يشكل خطرا مباشرا على المدينة.

 

وأدى النشاط الزلزالى المتزايد، إلى إغلاق منتجع "بلو لاجون" للطاقة الحرارية الأرضية وهو أحد مناطق الجذب السياحي الرئيسية فى البلاد.

 

ويخضع جبل ثوربيورن فى ايسلندا لمراقبة دقيقة من قبل العلماء بعد أن ضرب ما يقرب من 1500 زلزال البلاد.







أيسلندا

ثوران بركاني وشيك

بركان



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