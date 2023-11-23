إخلاء المستشفى الأندونيسى فى غزة من المرضى والاحتلال يستعد لاقتحامه

كتب أحمد جمعة

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاقتحام المستشفى الاندونيسي فى قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، بذريعة وجود أسلحة وأنفاق أسفل المستشفيات الفلسطينية المتواجدة في شمال ووسط غزة.

أفادت مصادر فلسطينية أنه تم إخلاء المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة من كافة المرضى والنازحين، وذلك بعد تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف أى شخص يتواجد داخل المستشفى.

وفي وقت سابق، قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلية" تفرض حصارا على "الإندونيسي" منذ صباح الاثنين.

وأضاف البرش، في تصريحات له: "الاحتلال دمر بعض مباني المستشفى الإندونيسي والمباني الأخرى خاضعة لنيران القناصة".

وأشار البرش إلى وجود 650 جريحا في المستشفى رغم أن طاقته الاستيعابية 140 سريرا فقط، وإلى وجود أكثر من 100 مريض يحتاجون لجراحات عاجلة والطواقم الطبية محدودة.

وذكر أن القوات الإسرائيلية قصفت طابق العيادات والجراحات بالمستشفى ودمرت الأجهزة، والجثث مكدسة في المستشفى وساحتها، معتبرا أن استهداف "الإندونيسي" يعني توقف كل الخدمات الصحية في مناطق الشمال.

وذكر أن القناصة الإسرائيليين يعتلون كل المباني المحيطة بالمستشفى ويطلقون النار على كل من يتحرك حوله.