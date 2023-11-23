إحباط محاولة تهريب أجهزة حلاقة بـ21 مليون جنيه بميناء الدخيلة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك ميناء الدخيلة في الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة "المنطقة الثانية" محاولة تهريب 904 طرود أجهزة حلاقة ومكاوي شعر وأجهزة كهربائية من الصين، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كانت معلومات سرية وردت إلى الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة والمباحث الجنائية ومباحث الأموال العامة وإدارة الفحص بالأشعة والإدارة العامة للتفتيش تفيد محاولة شركة "أ.ل" تهريب كمية من الأصناف المخالفة داخل حاوية 40 قدم رقم YMMU6556870 قادمة من الصين والصنف الوارد، طبقًا للبوليصة عبارة عن حوامل من لدائن للكابلات.

وجه مجدي الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتشكيل لجنة للمعاينة والفحص برئاسة محمد غيط، مدير إدارة الفحص والمعاينة وكريم عادل عبده، مأمور التعريفة ومحمد رجب مدير الحركة وآخرون.

وكشفت اللجنة عن وجود 904 طرود من أجهزة الحلاقة الكهربائية ومكاوي الشعر الكهربائية وغيرها من الأجهزة غير المذكورة بالبوليصة، تقدر عنها ضرائب ورسوم بقيمة 21 مليون و784 ألف و915 جنيه.

أمر مجدي الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات .



أثناء احباط تهريب ماكينات حلاقة ميناء الدخيلة