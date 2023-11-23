اليوم السابع
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إجلاء 82 مواطنا روسيا من قطاع غزة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 05:00 ص
إجلاء 82 مواطنا روسيا من قطاع غزة دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن إجلاء 82 مواطنا روسيا من قطاع غزة عبر معبر رفح، الأربعاء.

وقالت وزارة الطوارئ في منشور على "تلجرام"، الأربعاء، إن "82 من مواطنينا وأفراد عائلاتهم عبروا معبر رفح اليوم".

وأضافت أن القافلة توجهت إلى القاهرة، حيث يوجد مقر عمليات لوزارة الطوارئ الروسية، مؤكدة أن مقر العمليات سيقدم لهم "كافة المساعدات الطبية والنفسية اللازمة، وكذلك الأغذية والمياه والمأوى لقضاء الليل".

يذكر أن وزارة الطوارئ الروسية قد نقلت إلى روسيا أكثر من 500 مواطن من قطاع غزة منذ 12 نوفمبر الجاري.







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