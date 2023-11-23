أيمن عاشور: القيادة السياسية جعلت مصر مركزاً للتعليم والبحث العلمى بالشرق الأوسط

كتب محمد صبحى

- وزير التعليم العالي يلتقي بوزيري التعليم، والتعليم العالي والتعليم المستمر بالمملكة المتحدة

- د. أيمن عاشور : الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من أفرع الجامعات الأجنبية بمصر

- د. أيمن عاشور : الفترة المقبلة ستشهد إنشاء جامعات تكنولوجية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع جيليان كيجان وزيرة التعليم البريطانية، وجريم داى وزير التعليم العالي والتعليم المستمر ببريطانيا، والسير ستيف سميث، ممثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم؛ لبحث سُبل دعم التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين مصر والمملكة المتحدة.

وخلال اللقاء، أكد د. أيمن عاشور على ما تتسم به العلاقات المصرية البريطانية من خصوصية تاريخية، وحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز آليات التعاون العلمي المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وبريطانيا فى مجال التعليم العالي، مؤكداً على أن جمهورية مصر العربية شهدت نموًا ملحوظاً في عدد الجامعات، حيث زاد عدد الجامعات من 50 إلى 94 جامعة خلال السنوات القليلة الماضية، منوهاً إلى أنه يوجد طلب كبير على التعليم العالي فى مصر.

وأوضح د. أيمن عاشور أنه يوجد ٩ أفرع لجامعات أجنبية في مصر حاليا، مؤكداً على أنه يوجد عدة أفرع للجامعات البريطانية بجمهورية مصر العربية منها (فرع جامعة كوفنتري، فرع جامعة هيرتفوردشير) مشيراً إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم افتتاح العديد من أفرع الجامعات الأجنبية الأخرى.

ولفت الوزير إلى ان القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية جعلت مصر مركزًا للتعليم والبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وبوابة للتعليم العالي في إفريقيا، مؤكداً على أن هذا المركز يتيح إمكانية استيعاب أكبر عدد للطلاب في تلك المنطقة للحصول على تعليم عالي بنفس جودة التعليم بالمملكة المتحدة وبتكلفة أقل.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن الجامعات الحكومية في مصر تقدم مجموعة كاملة من البرامج والتخصصات والتي تركز على البرامج متعددة التخصصات، مضيفاً أنه يتم حالياً التركيز على زيادة عدد الجامعات التكنولوجية لتلبية الطلب المتزايد، حيث سيصل عدد طلاب الجامعات والمعاهد إلى 5.5 مليون طالب بحلول عام 2030، خاصة فى ظل أن النهج الجديد يتضمن شراكات حكومية وخاصة لتعزيز جودة وتنوع البرامج التعليمية.

وأكد الوزير أن جمهورية مصر العربية تعمل على أهمية تحقيق المعايير الدولية في التعليم التكنولوجي، خاصة في ظل وجود الإطار التنظيمي لضمان جودة وإرتباط برامج التعليم، مشيراً إلى أنه يتم التركيز على الاعتماد وفقًا لمعايير العمل، مع التركيز على التعليم المهني والتقني.

وأوضح د. أيمن عاشور أن الهدف الرئيسي هو تطوير المسار الجديد في التعليم العالي بين مصر وبريطانيا، والذي يعمل على دمج التعليم التكنولوجي بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً على أن الخطة القادمة تتضمن إنشاء جامعة تكنولوجية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، للمساهمة في إستراتيجية تقوية وتطوير الصناعة المحلية.

وأشاد الوزير بنتائج زيارة البعثة التعليمية لمصر التى نظمها المكتب الثقافى المصرى بلندن فى سبتمبر 2023، وما تبعها من إتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجامعات البريطانية والمصرية، وذلك بدعم كبير من القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية.

ونوه الوزير إلى أن جمهورية مصر العربية تستضيف سنوياً منتدى دولياً للتعليم العالي والبحث العلمي، مما يؤكد التزامها بالتعاون العالمي وتبادل الأفكار، مؤكداً على أن جمهورية مصر العربية تعمل على أن تكون قوة رائدة في مجال التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على التقنيات المتقدمة والتعاون الدولي، ونظام تعليمي متنوع لتلبية احتياجات السوق والطلاب.

ومن جانبها، أعربت وزيرة التعليم فى بريطانيا عن تقدير شعبها وحكومتها لمصر، مشيدة بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدة حرص بلادها على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، على كافة الأصعدة خاصة التعليمية والتكنولوجية، مؤكدة على اهتمامها الشديد بهذه الشراكات المستقبلية بين مصر وبريطانيا.

وأعرب جريم داى وزير التعليم العالي والتعليم المستمر ببريطانيا عن تقدير شعبه وحكومته لجمهورية مصر العربية، مشيداً بمجهودات الدولة المصرية فى التوسع فى إنشاء جامعات تكنولوجية متخصصة فى إعداد خريج ينافس سوق العمل الدولي.

حضر اللقاء من الجانب المصري كل من: د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. رشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، و تايمر إسماعيل إستشاري التجارى لأفريقيا بقسم النجارة بالخارجية البريطانية، و مارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، و شيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني.