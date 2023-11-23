أونروا: مليون نازح فى قطاع غزة يقطنون داخل 156 مركزا

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أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، إن مليون نازح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه يقطنون داخل 156 مركزا، مشيرة إلى مقتل 108 من موظفيها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وهو الرقم الأكبر من الموظفين القتلى في تاريخ الأمم المتحدة.

من جانبه، قال الناطق باسم "الأونروا"، عدنان أبو حسنة - في بيان صحفي - إن الوكالة هي الجسم الوحيد المتماسك في قطاع غزة، والذي يقوم بتوزيع المساعدات على النازحين، وتستوعب الوكالة حاليا في مرافقها عددا من النازحين يفوق طاقتها الاستيعابية في الوضع الطبيعي بنحو 4-9 مرات.

وأشارت الوكالة، إلى أنه قبل العدوان الإسرائيلي كان يدخل للقطاع 500 شاحنة يوميا، وكانت بالكاد تسد رمق المواطنين، لكن منذ بدء العدوان حتى اليوم، فإن أعداد الشاحنات التي دخلت القطاع يوميا جميعا لا تكفي إلا لـ3 أيام فقط، مؤكدة أن العودة إلى سقف 500 شاحنة كما كان الوضع سابقا لم يعد كافيا في الوقت الراهن.

وأوضحت أنها كانت تحتاج في الوضع الطبيعي إلى 75 شاحنة يوميا، لكن الآن بسبب الوضع الكارثي في القطاع، فإنها تحتاج إلى 800 شاحنة يوميا لمدة شهرين إلى 3 أشهر، لتتمكن من توفير الموارد المطلوبة.