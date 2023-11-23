أمانة المرأة بحزب حماة وطن بشمال سيناء تنظم ندوة "أنزل وشارك صوتك أمانة"

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت أمانة المرأة ب حزب حماة الوطن بمحافظة شمال سيناء، جلسة استعداد وتوعية للمرأة بالمحافظة، بعنوان" أنزل وشارك.. صوتك أمانة"، شاركت بها، العديد من العضوات بأمانة المرأة.

وقالت حسناء الشريف أمينة المرأة بحزب حماة الوطن في شمال سيناء، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، على عمل لقاءات تفاعلية مع النسوة خارج نطاق الحزب، لحث النساء على المشاركة المجتمعية، في الحياة السياسية، فيما سوف تتبنى عضوات الأمانة، بالتنسيق مع كوادر الحزب، التنبيه على ذوي الأحتياجات الخاصة، وذوي الهمم، ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد موافقة الهيئة الوطنيية للأنتخابات على ذلك، وضرورة مشاركتهم.

وأضافت أنه سوف تقدم عضوات الأمانة، بخدمة التعرف على كيفية اختيار المرشح، للنساء والشابات فى المحافظة، من خلال معرفة بنود وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى أكدت أنه من ترغب فى معرفة اللجنة الأنتخابية الخاصة بها، أو أي من أفراد أسرتها، الأتصال بالرقم التالي 5151 أو برقم 140 بالرقم القومي.

وفي نهاية الاجتماع، أكدت أمينة المرأة أن النساء لها دور مهم في عملية الحشد للرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة، بناء على تعليمات الحزب ورؤيته السياسية، في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن.