أسعار النفط تسجل 80.96 دولار لخام برنت و76.26 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 80.96 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 76.26 دولار للبرميل.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزون النفط الخام والبنزين وتراجع مخزون الديزل خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 17 من الشهر الجاري.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة بأن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 8.7 ملايين برميل ليصل إلى 448.1 مليون برميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

كما صعد مخزون البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 750 ألف برميل ليبلغ 223.5 مليون برميل في حين تراجع مخزون الديزل بمقدار 1.02 مليون برميل ليصل إلى 111.3 مليون برميل.

وفي السياق ذاته، ارتفع معدل تشغيل مصافي النفط في الولايات المتحدة بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 87% من الطاقة التشغيلية للمصافي.

وزادت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 259 ألف برميل يوميًّا.