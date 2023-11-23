أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 23-11-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 23-11-2023.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصري ة، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ارابيا انفستمنتس هولدنج، ومصر للأسواق الحرة، والتعمير والاستشارات الهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وفتنس برايم للأندية الصحية، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية.

البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.97%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 27.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 495.3 مليون جنيه، 59.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 258.8 مليون جنيه، 69.8 مليون جنيه، 227.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5814 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة.

وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 28.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 4.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 25.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.84%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 13.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.33%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 28.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 150.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.12%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 49.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.54%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.795 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 32.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.287 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%.