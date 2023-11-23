أخبار مصر.. الهدنة فى غزة تبدأ 7 صباح الجمعة وبدء تسليم الأسرى 4 عصراً

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، أن الهدنة الإنسانية ستبدأ الساعة السابعة من يوم الجمعة وتسليم الدفعة الأولى من الأسرى الساعة الرابعة من نفس اليوم.

وأعربت عن أملها في أن تقود هذه الهدنة الإنسانية إلى تحقيق هدنة دائمة وسلام دائم، موضحة أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين وعددهم 13 من النساء والأطفال نحو الساعة الرابعة عصرا يوم غد الجمعة.

كانت العديد من الدول وفى مقدمتها الولايات المتحدة قد قدموا الشكر لمصر وقطر على جهدها في التوصل لهدنة إنسانية.

كانت السفارة الأمريكية بالقاهرة قد أعلنت الخميس، أن الدفعة الخامسة من المساعدات الغذائية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموجهة إلى غزة قد وصلت إلى مصر أمس الأربعاء.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يعطى إشارة البدء لانطلاق قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لانطلاق قافلة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر "تحيا مصر .. استجابة شعب" لدعم الشعب الفلسطيني: "على بركة الله.. على بركة الله.. قافلة مصر إن شاء الله تصل إلى أشقائنا في فلسطين لقطاع غزة تخفف عنهم ما أمكن.. شكرا جزيلا".

مصدر مسئول: الهدنة تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار ودخول مكثف للمساعدات



أعلن مصدر مصرى مسئول أنه خلال الهدنة سيتم إدخال مئات الشاحنات بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تشمل وقفا لإطلاق النار ، ومصر تدعو كافة الأطراف الالتزام ببنود الهدنة.

وأعلن المصدر المصرى أنه سيتم الإفراج عن 13 محتجزا بقطاع غزة من السيدات والأطفال الساعة الرابعة عصر الجمعة.

وأعلنت مصر مضاعفة كميات المساعدات الإنسانية والسولار وإدخال الغاز إلى قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة .

مصدر مصرى مسؤول: الإفراج عن 13 إسرائيليا مقابل 39 فلسطينيا غدا الجمعة



أكد مصدر مصرى مسؤول أن المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم غد الجمعة هم 13 إسرائيليا مقابل 39 فلسطينيا.

وأعلن مصدر مصرى مسئول بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية بقطاع غزة اعتبارا من الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة.

وأوضح المصدر أن مصر تسلمت قائمتى المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم فى اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية.

وطالبت مصر حميع الأطراف الالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له.

ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وأتربة عالقة بالجو والصغرى بالقاهرة 18 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد غدا أتربة غالبة نهارا بالجو مع هدوء فى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بمعدل درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا، الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.

اعتقال مسئول بإدارة أوباما بتهمة الإساءة للإسلام ومضايقة بائع مصري قالت صحيفة واشنطن بوست إن مسئولا أمريكيا سابقا عمل فى إدارة باراك أوباما قد تم اعتقاله واتهامه بارتكاب جريمة كراهية ومطاردة، بحسب ما أفادت شرطة نيويورك، وذلك بعد نشر مقطع فيديو له فى مواجهة بائع من أصل مصرى يعمل على عربة طعام فى إحدى شوارع نيويورك.

وأشارت واشنطن بوست إلى ستيوارت سيلدويتز، البالغ من العمر 64 عاما، عمل مدير بمجلس الأمن القومى فى عهد باراك أوباما، ويواجه أيضا اتهاما من الدرجة الثانية بالتحرش البالغ.

وقالت الشرطة إن الضحية البالغ من العمر 24 عاما أخبر الشرطة أن فردا اقترب منه فى مكان عمله عدة مرات، وادلى بتعليقات معادية للإسلام عدة مرات فى أوقات مختلفة، مما جعل الضحية يشعر بالخوف وعدم الارتياح.