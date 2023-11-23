أخبار البورصة اليوم الخميس 23-11-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 23-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ارابيا انفستمنتس هولدنج، ومصر للأسواق الحرة، والتعمير والاستشارات الهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وفتنس برايم للأندية الصحية، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومطاحن ومخابز الإسكندرية.

البورصة تربح 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 121.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.97%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 27.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 495.3 مليون جنيه، 59.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 258.8 مليون جنيه، 69.8 مليون جنيه، 227.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5814 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1475 نقطة.

وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والشمس للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، ودلتا للإنشاء والتعمير، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 8.1 مليون سهم، 1.3 مليون سهم، 500 ألف سهم، 325.5 ألف سهم، 2558 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا عدد 142.5 ألف سهم، وباعت إدارة شركتي جي بي كوربوريشن، وراية القابضة للاستثمارات المالية 205.9 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 550 ألف سهم، 110 ألف سهم، 8.1 مليون سهم، 100 ألف سهم، 904 آلاف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومصر للفنادق، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 9035 سهم، 830 سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركتا أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمتحدة للإسكان والتعمير، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، شراء الأولى عدد 300 ألف سهم خزينة، وشراء الثانية عدد 1.4 مليون سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.23% من أسهم رأس المال.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحققت الشركة العربية لحليج الأقطان، إيرادات بلغت 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 بنسبة نمو 62%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضريبة 400.5 مليون جنيه بنسبة نمو 92%، وزادت الاستثمارات إلى 102 مليون جنيه في يونيو عام 2023 بنسبة نمو 938%.

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 9%، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضريبة 350.5 مليون جنيه بنسبة نمو 25%، ويرجع السبب في ذلك إلى أن انخفاض إيرادات المبيعات 142 مليون جنيه، وزيادة مصروفات التمويل بقيمة 114 مليون جنيه، وزيادة إيرادات الاستثمارات بقيمة 136 مليون جنيه، وانخفاض خسائر فروق العملة بقيمة 177 مليون جنيه.

جولدن كوست

قالت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، إن المستثمر الرئيسي وهي شركة أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية سدد 617 ألف جنيه من إجمالي المديونية 3.6 مليون حنيه بخلاف الغرامات لجهاز مشروعات أراضي، وذلك لسداد باقي المديونية المستحقة على قطعة الأرض المخصصة من جهاز المشروعات لمشروع السخنة بمساحة إجمالية 18818 متر.