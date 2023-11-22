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10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024 تعرف عليها

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:00 ص
10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024 تعرف عليها امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى تفاصيل ومعلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024.
 
1- تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 منتصف يونيو 2024.
 
2- لا تغيير في ضوابط امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستعقد وفق العام الماضى.
 
3- 85% من الأسئلة ستكون اختيارية.
 
4- 15% من الأسئلة مقالية.
 
5- الأسئلة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج العام الدراسى بأكمله.
 
6- الأسئلة ستراعى المستويات المعرفية والعقلية البسيطة والمستويات العليا.
 
7- الأسئلة سيتم وضعها من خلال بنوم الأسئلة المتاحة بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.
 
8- ستعقد الامتحانات في لجان بالمدارس ويشمل جدول امتحانات الثانوية العامة جميع المواد المضافة إلى المجموع والمواد غير المضافة.
 
9- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيا.
 
10- لا تغيير فى درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات على المواد.






وزارة التربية والتعليم

امتحانات الثانويه العامه 2024

ضوابط امتحانات الثانويه العامه 2024

اخبار مصر

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