10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024 تعرف عليها

يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى تفاصيل ومعلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024.
1- تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 منتصف يونيو 2024.
2- لا تغيير في ضوابط امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستعقد وفق العام الماضى.
3- 85% من الأسئلة ستكون اختيارية.
4- 15% من الأسئلة مقالية.
5- الأسئلة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج العام الدراسى بأكمله.
6- الأسئلة ستراعى المستويات المعرفية والعقلية البسيطة والمستويات العليا.
7- الأسئلة سيتم وضعها من خلال بنوم الأسئلة المتاحة بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.
8- ستعقد الامتحانات في لجان بالمدارس ويشمل جدول امتحانات الثانوية العامة جميع المواد المضافة إلى المجموع والمواد غير المضافة.
9- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيا.
10- لا تغيير فى درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات على المواد.
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