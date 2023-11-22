10 معلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024 تعرف عليها

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى تفاصيل ومعلومات عن امتحانات الثانوية العامة 2024.

1- تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 منتصف يونيو 2024.

2- لا تغيير في ضوابط امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستعقد وفق العام الماضى.

3- 85% من الأسئلة ستكون اختيارية.

4- 15% من الأسئلة مقالية.

5- الأسئلة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج العام الدراسى بأكمله.

6- الأسئلة ستراعى المستويات المعرفية والعقلية البسيطة والمستويات العليا.

7- الأسئلة سيتم وضعها من خلال بنوم الأسئلة المتاحة بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

8- ستعقد الامتحانات في لجان بالمدارس ويشمل جدول امتحانات الثانوية العامة جميع المواد المضافة إلى المجموع والمواد غير المضافة.

9- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيا.

10- لا تغيير فى درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات على المواد.