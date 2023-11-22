وأضاف بن فرحان - حسبما أفادت قناة (السعودية) الإخبارية - أن وقف إطلاق النار فى غزة خطوة فى الاتجاه الصحيح، داعيا إلى تطبيق وقف كامل للأعمال القتالية فى القطاع .