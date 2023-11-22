وزارة الصحة ترشد للإسعافات الأولية لعضة الكلب.. تفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية لعضة الكلب والتى تتضمن :
1- القيام بايقاف النزيف
2- غسيل الجرح بالماء والصابون
3- وضع ضمادة خفيفة على الجرح
4- نقل المصاب لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج وتلقى مصل السعار.
ما يقرب من 50 ٪ من عقر الكلاب تدخل البكتيريا، بما في ذلك المكورات العنقودية والعقدية البسترة، وكذلك البكتيريا السخامية .
ويمكن للكلاب غير المحصنة والمتوحشة أن تحمل داء الكلب وتنقله.
وتتمثل العناية بجرح عضة الكلب حول منع البكتيريا من التسبب في الإصابة بالعدوى.
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