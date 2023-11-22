اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:20 م
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وزارة الصحة ترشد للإسعافات الأولية لعضة الكلب.. تفاصيل

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:00 م
وزارة الصحة ترشد للإسعافات الأولية لعضة الكلب.. تفاصيل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية لعضة الكلب والتى تتضمن : 

1- القيام بايقاف النزيف

2- غسيل الجرح بالماء والصابون

3- وضع ضمادة خفيفة على الجرح 

4- نقل المصاب لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج وتلقى مصل السعار.

ما يقرب من 50 ٪ من عقر الكلاب تدخل البكتيريا، بما في ذلك المكورات العنقودية والعقدية البسترة، وكذلك البكتيريا السخامية .

ويمكن للكلاب غير المحصنة والمتوحشة أن تحمل داء الكلب وتنقله.

وتتمثل العناية بجرح عضة الكلب حول منع البكتيريا من التسبب في الإصابة بالعدوى.

 







وزارة الصحة

عضة الكلب

الاسعافات الاولية لعضة الكلب




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