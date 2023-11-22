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هيئة الدواء: المضادات الحيوية تقتل البكتيريا وليس الفيروسات

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:38 م
هيئة الدواء: المضادات الحيوية تقتل البكتيريا وليس الفيروسات هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن المضادات الحيوية تستخدم لقتل البكتيريا وليس الفيروسات وتابعت: الكثيرون يستخدمون المضادات الحيوية لقتل الفيروسات، وهذا خطأ لأن المضادات الحيوية تقتل البكتيريا وليس الفيروسات، والاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يسبب انتشار بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. ​​
 
 
وقدمت هيئة الدواء المصرية حزمة من النصائح الهامة لتقليل ظهور البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية والتى تضمنت: 
 
- تناول المضادات الحيوية بالطريقة الصحيحة طبقا لتعليمات مقدم الرعاية الصحية
- الالتزام بجرعات المضاد الحيوى الموصوفة​​
- استكمال البرنامج العلاجى بالكامل وعدم التوقف بمجرد الشعور بالتحسن​​
- عدم استخدم المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر.​​
 
 
 

 







هيئة الدواء المصرية

المضادات الحيوية

الفيروسات

البكتيريا




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