هيئة الدواء: المضادات الحيوية تقتل البكتيريا وليس الفيروسات

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إن المضادات الحيوية تستخدم لقتل البكتيريا وليس الفيروسات وتابعت: الكثيرون يستخدمون المضادات الحيوية لقتل الفيروسات، وهذا خطأ لأن المضادات الحيوية تقتل البكتيريا وليس الفيروسات، والاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يسبب انتشار بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. ​​