"نقابة الخدمات الإدارية" لقطاع وجه بحرى: عرفنا الرئيس عندما قدم روحه فداءً للوطن

كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

قال الشيخ السيد أمين العسيلي نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات بالإدارية والاجتماعية لقطاع الوجه البحري: "عرفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قدم روحه فداءً للوطن، ورأيناه ماضيًا في هذه التضحية ولا يتراجع أبدًا، وازددنا به معرفة عندما رأيناه لا يؤجل قرارًا ولو كان مكلفًا، كما عرفناه عندما رأينا إنجازات عظيمة في كل القطاعات، علاوة على مواقفه الشجاعة وإصراره عليها"، معلنًا تأييده ودعمه ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة لولاية جديدة، لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصرى، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

جاءت تصريحات نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات بالإدارية والاجتماعية لقطاع الوجه البحرى، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات مؤتمر النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن قطار التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة وعلى مستوى كل المسارات سواء أكانت زراعية أو صناعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تكن وليدة اللحظة بل قامت على أساس تحقيق رؤية مصر 2030 مسجلة أعلى معدلات تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك من خلال تنفيذ أكبر برنامج إصلاحي شامل وعام مستهدفة فى ذلك إحداث نهضة تنموية لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.