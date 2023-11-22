نايل للتطوير العقاري تجذب الكبار للعاصمة الإدارية الجديدة

- نايل توقع اتفاق مع "المقاولون العرب" لبدء تنفيذ خوازيق الأعمال الخرسانية بعد انتهاء كل الأعمال الترابية

- المهندس محمود طاهر : شركاء البناء في هذا المشروع سيفتخرون بأنهم صنعوا معلم عالمي مبهر

- المهندس يوسف حسن: شراكتنا مع "نايل" فى نايل بيزنس سيتي بداية لتعاون مثمر وإنجازات كبيرة

- المهندس محمد طاهر: اليوم سيظل علامة تاريخية.. واخترنا المقاولون بعد منافسة شرسة مع شركة عالمية

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، الثلاثاء، انضمام شركة المقاولون العرب لفريق الكبار ضمن نخبة من أهم الشركات المصرية فى المشروع الاستثنائي "نايل بيزنس سيتي" ناطحة السحاب العملاقة وأكبر مدينة رأسية في أفريقيا بقلب العاصمة، حيث وقعت شركة نايل للتطوير العقاري اتفاقًا مع المقاولون العرب، تتولى بموجبه الأخيرة تنفيذ بند الخوازيق بالأعمال الخرسانية للمشروع، وذلك بعد الإعلان عن انتهاء الأعمال الترابية بالكامل فى عملية سجلت أكبر كمية حفر من نوعها فى مصر.

وقال المهندس محمد طاهر أن هذه الخطوة تمثل حجر زاوية فى المشروع الأهم بين المشروعات العقارية فى مصر مؤكدًا أنه وقع الاختيار على "المقاولون العرب" لتكون ضمن فريق الكبار فى نايل بيزنس سيتي، بعد منافسة شديدة مع شركة أوروبية عالمية، لكن اسم المقاولون وخبراتها ومكانتها العربية والأفريقية جعلتها الاختيار المناسب.

وأضاف المهندس محمد طاهر :هذا اليوم سيظل عالقًا فى الأذهان لأن المبنى العملاق سيكون بمثابة مدرسة فى ناطحات السحاب فى مصر، ولدينا فريق يعمل 100 ساعة أسبوعيًا ليصبح Nile Business City بالفعل درة تاج العاصمة الإدارية

فيما قال المهندس محمود طاهر الرئيس التنفيذي لمجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري أن نايل بيزنس سيتي هو إنجاز سيبهر العالم بمواصفاته القياسية، وكل من شارك فى هذا المشروع سيفتخر بعد أعوام قليلة أنه كان ضمن كتيبة أهم مبنى في العاصمة الإدارية، وأكد أن المقاولون العرب شركة مصرية ذات سمعة تليق بأن تكون ضمن فريق درة تاج العاصمة، فهذا المشروع له خصوصية شديدة في كل خطواته تفرض علينا التعاون مع العمالقة فقط.

من جانبه أكد المهندس يوسف حسن رئيس قطاع الأساسات بشركة "المقاولون العرب" أن شركة المقاولون العرب تفتخر بشركتها اليوم مع شركة نايل للتطوير العقاري كونها واحده من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر وهذه الشراكة تمثل نقلة جديدة فى أهم مشروع عقاري بالعاصمة الإدارية حيث يمثل "نايل بيزنس سيتي" أكبر مدينة رأسية فى أفريقيا وناطحة سحاب متميزة لها تفاصيل خاصة في بناء مثل ذلك النوع من البناء الشاهق، وبالتالى فإنه يحتاج لتكاتف الأفكار والجهود لتقديم إنجاز غير مسبوق، مضيفًا أن شركة نايل تمتلك إسمًا كبيرًا وخبرات رفيعة فى هذا المجال، ووجود المقاولون العرب فى أهم مشروعاتها يمنحه زخمًا كبيرًا ومواصفات فائقة الجودة، ونتطلع سويًا لاستمرار هذه الشراكة والتوسع فيها لتمتد إلى مسارات أخرى من التعاون بين كيانين عملاقين.