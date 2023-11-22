ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح لهيئة السلع التموينية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 19 سفينة، بينما غادر عدد 16 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة ( WADI ALYARMOUK ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من فرنسا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5076 طن تشمل : 141 طن أسمنت و 3500 طن يوريا و 1435 طن علف .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27024 طن تشمل : 2000 طن كسب فول صويا و 100 طن فول صويا و 12434 طن قمح و 11582 طن ذرة و 2910 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 908 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1218 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 830 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4072 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 89801 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 383632 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1084 طن قمح متجه إلى صوامع الفيوم ، و عدد 3 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم و عدد 50 حاوية 20 قدم قادمين من الإسكندرية و الروبيكى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4505 شاحنة .