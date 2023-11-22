مكتب تسوية المنازعات بإمبابة ينهى خلافا دام 9 أشهر بين زوجين.. تفاصيل

كتبت أسماء شلبى

نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بإمبابة، بحل خلاف بين زوج وزوجته دام 9 أشهر، وذلك بعد طلب الزوجة الطلاق خلعا بعد زواج دام 12 عاما، ورفض الزوج تطليقها وطلبه تسوية الخلافات بالصلح من أجل مصلحة أبنائه الثلاثة وحفاظا على أسرته من الضياع والتشتت.

وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بإمبابة أقر الزوج بتقصيره في حقوق أبنائه وسدد النفقات المتجمدة عليه والبالغ قدرها 70 ألف جنيه، وطلب من زوجته العودة لمسكن الزوجية، وتنازل عن الطلب المقدم منه بإثبات نشوزها بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة.

وبدروها قبلت الزوجة الواسطة من كلا من الخبراء النفسيون والاجتماعيون بالمحكمة بعد تعهد الزوج حسن المعاملة وأنهت النزاع بينها وزوجها بقبول الصلح، وتم تحرير عقد إتفاق بين الطرفين وحل الخلافات التي دامت طوال 9 أشهر، وإنهاء كافة القضايا المعلقة بينهما بمحكمة الأسرة بناء على رغبة زوجها.

وكانت الزوجة قد أقامت طلب للخلع في وقت سابق من العام الماضي وأنهته بالصلح أيضا، بعد أن كانت قد ادعت باستحالة العشرة بينهما، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وذلك بعد قيام مكتب تسوية المنازعات الذي يضم عددا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين بإزالة أسباب الشقاق والخلاف وعقد الصلح وتوضيح عواقب التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا بينهما.