اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل شخصين فى انفجار سيارة عند معبر حدود "نيويورك - كندا"

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:26 م
مقتل شخصين فى انفجار سيارة عند معبر حدود "نيويورك - كندا" أثار الانفجار
أ ش أ

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أعلنت السلطات الكندية، اليوم /الأربعاء/، أن سيارة انفجرت عند نقطة تفتيش على الجانب الأمريكى من الجسر الأمريكى الكندى فى شلالات نياجرا؛ مما أسفر عن مقتل شخصين وإغلاق أربعة معابر حدودية فى المنطقة.

وبحسب ما أوردت وكالة /أسوشيتد برس/ لم تتوفر معلومات فورية عن سبب الانفجار، لكنه أثار مخاوف على جانبى الحدود


ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو قوله إن المسؤولين الكنديين "يأخذون هذا الأمر الاستثنائى على محمل الجد". بينما أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى جو بايدن "يتابع التطورات عن كثب".


وقال مسؤول فى إنفاذ القانون لوكالة /أسوشيتد برس/ إن القتيلين كانا فى السيارة. ولم يكن المسؤول مخولاً بمناقشة تفاصيل التحقيق علناً، وتحدث إلى وكالة الأسوشييتد برس بشرط عدم الكشف عن هويته.







نيوريورك

كندا

انفجار سيارة

شلالات نياجرا



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