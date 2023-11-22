اليوم السابع
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مفتى الجمهورية يشيد بنجاح جهود القيادة المصرية فى الوصول لهدنة بغزة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 04:31 م
مفتى الجمهورية يشيد بنجاح جهود القيادة المصرية فى الوصول لهدنة بغزة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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ثمَّن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- الجهود السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الوصول إلى هُدنة ووقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية وقطاع غزة.
 
 
وأكَّد مفتى الجمهورية في بيانه اليوم، الأربعاء، أنَّ نجاح جهود القيادة المصرية في الوصول لهدنة بالأراضي الفلسطينية وقطاع غزة يعكس الدَّور المصري القيادي والرائد فى المنطقة، وكذلك جهود الدولة المصرية فى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لفلسطين الشقيقة والدفاع عن حقوقها وحقن دماء شعبها.
 
 
وأوضح  المفتى أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق؛ انطلاقًا من دَورها الرائد في المنطقة، وأنها لا تتخلى أبدًا عن أشقائها وتحقيق مصالحهم العليا بما يعزِّز من نشر الأمن والاستقرار فى المنطقة.
 
 
كما أشاد مفتى الجمهورية بالدَّور المصرى الرائد فى وصول القوافل والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى دائمًا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.






فلسطين

قطاع غزة

مفتى الجمهورية

دار الافتاء



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