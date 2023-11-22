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معلومة قانونية.. متى يحق للمستهلك إعادة السلعة للبائع واسترداد قيمتها

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 07:30 ص
معلومة قانونية.. متى يحق للمستهلك إعادة السلعة للبائع واسترداد قيمتها جهاز حماية المستهلك - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعطى قانون حماية المستهلك للمواطن الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مدة أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
 
كما أكد القانون أن للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.






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