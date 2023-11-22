مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 3 رحلات من دول ألمانيا والتشيك

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الأربعاء قرابة 500 راكب من جنسيات المانية تشيكية، يصلون على متن 3 رحلات طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 123 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم رحلتين من ألمانيا، ورحلة من التشيك .

يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة 123 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.