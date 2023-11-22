مصرع 3 عمال وإصابة 13 آخرين فى انقلاب سيارة نقل بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

لقى ثلاثة عمال مصرعهم وأصيب 12 آخرين بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم بالطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمى، ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الاسعاف ونقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات، ورفع أثار الحادث.

وبالمعاينة تبين مصرع ثلاثة أشخاص، وأصيب 12 آخرين بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى السادات العام، وجارى المعاينة لمعرفة أسباب الحادث، ومتابعة الاسعاف للمصابين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.