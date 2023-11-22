مركز بحوث الصحراء: زراعة 30 فدان قمح وشعير وفول كمزارع إرشادية فى جنوب سيناء

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء إنه فى إطار التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو تم البدء فى زراعة 30 فدانا من القمح والشعير والفول كمزارع إرشادية للمزارعين بمدن رأس سدر والطور ونويبع وتدريبهم على الممارسات الصحيحه للزراعة الذكية مناخيا من خلال مدارس المزارعين الحقلية، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بدعم المشروعات الزراعيه وفى إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتنفيذ أنشطة تنمويه لدعم أبناء سيناء.

وأضاف شوقى أن مساهمة منظمة الأغذية والزراعة فى المشروعات الزراعية بجنوب سيناء والتى تعد الأولى من نوعها خلال السنوات العشر الأخيرة تعطى رسالة للأمن والأمان بسيناء ودلالة على النهضة الزراعية التى توليها الدولة لمحافظات سيناء والتى تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بسيناء.

من جانبه، صرح الدكتور أحمد الحاوى، المدير التنفيذى لمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء بأن المشروع يهدف إلى رفع وعى المزارعين ومربى الثروة الحيوانية من خلال تنفيذ 75 مدرسة حقلية للإنتاج النباتى والحيوانى برأس سدر والطور ونويبع بمشاركة 1000من المزارعين والمربين المستفيدين من أنشطة المشروع.

وأضاف بأنه تم توزيع أصناف التقاوى والأسمده والمخصبات الحيوية على المزارعين وتدريبهم على الممارسات الصحيحة للزراعة بهدف الحصول على أعلى إنتاج من المحصول.

من جانبه، صرح الدكتور أشرف الصادق، مستشار منظمة الأغذية والزراعة بأن التعاون مع مركز بحوث الصحراء فى تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية ببعض المحافظات الصحراوية يهدف إلى تحسين سبل العيش للمزارعين من خلال التدريب ورفع الوعى ونشر الممارسات الصحيحة للزراعة خاصة فى ظل التغيرات المناخيه ألتى يتعرض لها العالم.